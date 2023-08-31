Замінить ув'язнення. В Україні введуть новий спосіб покарання

Згідно із законом №9185, який ухвалив парламент, деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, водночас він може бути їх альтернативою.

Як пояснили у відомстві, дане покарання можливе у випадку:

ухилення від сплати аліментів,

розголошення банківської таємниці,

домашнього насильства,

примушування до вступу в статевий зв'язок.

Усього таких пунктів понад 140.

"Покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків, за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання", - сказано у повідомленні.

Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від одного до п'яти років. У випадку, якщо засуджений не виконуватиме встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації - йому можуть обмежити волю на строк до 3 років.

Закон набере чинності через 6 місяців від дня, наступного за днем його опублікування.

Пробаційний нагляд - це покарання у вигляді обмеження прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Нова ініціатива уряду

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження, яким пропонується закрити лазівки для боржників.

Законопроектом пропонується накладати арешт на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту, а потім накладати арешт та передавати їх у рахунок погашення боргу.

У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників територіальні органи МВС будуть відмовляти у вчиненні реєстраційної дії. Ця норма існувала і раніше, але зараз удосконалена.

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