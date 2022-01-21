"Заминировал" весь город: в Запорожской области задержали еще одного псевдо-минера

По данным следствия, мужчина с помощью мобильного телефона звонил в полицию с ложной информацией. Он говорил, что установил "взрывные устройства" по всему городу.

Правоохранители оперативно выезжали по вызовам. После обследования территорий они устанавливали, что информация была ложной. Потому полицейские начали устанавливать личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Проверяется его причастность к совершению подобных преступлений.