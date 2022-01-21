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"Замінував" все місто: у Запорізькій області затримали ще одного псевдомінера

Автор: Іванна Шовкун

СБУ затримала зловмисника, який заявляв про серію "мінувань" у місті Мелітополь Запорізької області. Насамперед він повідомив про "бомбу" у районному відділенні поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, чоловік за допомогою мобільного телефону дзвонив у поліцію з неправдивою інформацією. Він казав, що встановив "вибухові пристрої" по всьому місту.

Правоохоронці оперативно виїжджали на виклики. Після обстеження територій вони встановлювали, що інформація була неправдивою. Тому поліцейські почали встановлювати особу "анонімного терориста". Ним виявився місцевий житель, який раніше був судимий за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Перевіряється його причетність до скоєння подібних злочинів.

Нагадаємо, СБУ затримала студента, який за допомогою російських спецслужб "замінував" Гірський професійний коледж Криворізького національного університету. Їхніми послугами він скористався через Telegram-чат.

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Запорожская область