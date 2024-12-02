Для заміни російського. Азербайджан почав постачання газу до Словаччини

Транзит російського газу через Україну

Нагадаємо, країни Європи отримують російський газ транзитом через Україну на підставі контракту, який було підписано у 2019 році.

Але 31 грудня 2024 року дія контракту закінчується, а продовжувати його Україна на тлі повномасштабної війни не планує.

Тому європейські країни шукають альтернативу російському газу. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначав, що його країна хоче постачати газ країнам ЄС через Україну.

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