Для замены российского. Азербайджан начал поставки газа в Словакию

Транзит российского газа через Украину

Напомним, страны Европы получают российский газ транзитом через Украину на основании контракта, который был подписан в 2019 году.

Но 31 декабря 2024 года действие контракта заканчивается, а продлевать его Украина на фоне полномасштабной войны не планирует.

Поэтому европейские страны ищут альтернативу российскому газу. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что его страна хочет поставлять газ странам ЕС через Украину.

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