Заміна номерів і техогляд. Які будуть штрафи, якщо не перереєструвати авто в Німеччині

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Куди звертатися для перереєстрації автомобіля

На офіційній сторінці для українських біженців у Німеччині germany4ukraine.de зазначається, що без німецької реєстрації українці зможуть користуватися своїм автомобілем до 30 вересня 2024 року.

Українці з тимчасовим захистом у Німеччині, які використовують автомобіль з українським номерним знаком, у перший рік після перетину кордону не зобов'язані реєструвати його в Німеччині. Біженці, які перебувають у Німеччині довше, повинні перереєструвати своє авто на німецькі номери.

"Для автомобілів з українською реєстрацією, що перебувають у Німеччині довше року, у більшості федеральних земель можна подавати заявку на отримання (або продовження дії чинних) виняткових дозволів. За наявності такого виняткового дозволу ви можете продовжувати користуватися своїм автомобілем до 30.09.2024 без німецької реєстрації", - звертають увагу на урядовому сайті для українців у Німеччині.

Реєстрацію автомобіля можна провести в установі з реєстрації транспортних засобів за своїм місцем проживання. Для цього зазвичай потрібно попередньо записатися на візит.

Фото: Автомобілі з німецькою реєстрацією (gettyimages.com)

Які документи потрібні для реєстрації іноземних авто у Німеччині

На сайті німецького Міністерства транспорту і цифрових технологій (BMDV) днями опублікували пояснення щодо реєстрації українських транспортних засобів після 30 вересня 2024 року.

Уповноваженому органу ліцензування необхідно буде пред'явити:

документ, що посвідчує особу, із зазначенням імені та прізвища латинськими літерами;

українське свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки;

індивідуальний дозвіл для транспортного засобу відповідно до розділу 21 Правил дорожнього руху (StVZO) або (за наявності) сертифікат відповідності ЄС (CoC) з додатковим загальним оглядом, проведеним відповідно до розділу 29 StVZO;

підтвердження страхування (eVB – без зеленої страхової картки, без прикордонного страхування, оскільки це стосується лише міжнародних перевезень).

Рекомендується надати сертифікат митного оформлення, якщо такий може бути виданий.

Водночас використання українських цифрових документів для реєстрації авто не дозволяється. Документ, що посвідчує особу, та українське свідоцтво про реєстрацію мають бути в натуральній формі.

З початку дії обов’язкової реєстрації в Німеччині українські документи та номерні знаки більше не визнаватимуться в Німеччині, їх більше не можна буде використовувати на транспортному засобі.

У відомстві зазначають, що перевищення терміну без реєстрації автомобіля в Німеччині не є кримінальним злочином. Проте це є адміністративним правопорушенням, за яке може бути накладено штраф. Штраф становить від 70 до 105 євро.

Фото: Українські автомобілі за кордоном (gettyimages.com)

Які можуть бути витрати на перереєстрацію авто

Переклади та засвідчення документів під час перереєстрації авто можуть не вимагатися, оскільки українське свідоцтво про реєстрацію також містить латинські літери та відповідні дані.

Під час проходження техогляду слід враховувати можливі витрати:

оцінка автомобіля відповідно до розділу 21 StVZO - 97,90 євро;

техогляд автомобіля відповідно до розділу 29 StVZO – від 32,90 до 51,60 євро;

перевірка вихлопних газів – від 23,70 до 109,80 євро.

надання дозволу на експлуатацію згідно з розділом 21 StVZO - 39,50 євро.

Загальні витрати можуть скласти від 200 євро до 500 євро, більше - в окремих ситуаціях.

Що буде з українськими номерними знаками

Відповідно до німецьких правил реєстрації транспортних засобів (FZV), реєстраційний орган повинен конфіскувати іноземні свідоцтва про реєстрацію, зберігати їх протягом 6 місяців з моменту конфіскації та знищити.

"Тим не менш, з точки зору BMDV, з огляду на можливу ​​перереєстрацію в Україні, видається виправданим повернення номерних знаків особам, уповноваженим ними розпоряджатися, якщо українські свідоцтва про реєстрацію явно визнані недійсними відміткою про надання німецької реєстрації", - зазначають у відомстві.

Крім того, BMDV надаватиме інформацію про кримінальну відповідальність за неправомірне використання номерних знаків.

Зняти авто із реєстрації до повернення в Україну неможливо, адже це означає, що транспортний засіб не матиме права на участі в дорожньому русі в Німеччині. Заяву на зняття з реєстрації можна буде подати онлайн, після чого це відбудеться автоматично.