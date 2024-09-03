Замена номеров и техосмотр. Какие будут штрафы, если не перерегистрировать авто в Германии

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Куда обращаться для перерегистрации автомобиля

На официальной странице для украинских беженцев в Германии germany4ukraine.de отмечается, что без немецкой регистрации украинцы смогут пользоваться своим автомобилем до 30 сентября 2024 года.

Украинцы со временной защитой в Германии, использующие автомобиль с украинским номерным знаком, в первый год после пересечения границы не обязаны регистрировать его в Германии. Беженцы, которые находятся в Германии дольше, должны перерегистрировать свой автомобиль на немецкие номера.

"Для автомобилей с украинской регистрацией, находящихся в Германии дольше года, в большинстве федеральных земель можно подавать заявку на получение (или продление действия действующих) исключительных разрешений. При наличии такого исключительного разрешения вы можете продолжать пользоваться своим автомобилем до 30.09.2024 без немецкой регистрации", – обращают внимание на правительственном сайте для украинцев в Германии.

Регистрацию автомобиля можно провести в учреждении по регистрации транспортных средств по своему месту жительства. Для этого обычно нужно предварительно записаться на визит.

Фото: Автомобили с немецкой регистрацией (gettyimages.com)

Какие документы нужны для регистрации иностранных авто в Германии

На сайте немецкого Министерства транспорта и цифровых технологий (BMDV) на днях опубликовали пояснения касательно регистрации украинских транспортных средств после 30 сентября 2024 года.

Уполномоченному органу лицензирования необходимо будет предъявить:

документ, удостоверяющий личность, с указанием имени и фамилии латинскими буквами;

украинское свидетельство о регистрации и номерные знаки;

индивидуальное разрешение для транспортного средства в соответствии с разделом 21 Правил дорожного движения (StVZO) или (при наличии) сертификат соответствия ЕС (CoC) с дополнительным общим осмотром, проведенным в соответствии с разделом 29 StVZO;

подтверждение страхования (eVB – без зеленой страховой карты, без пограничного страхования, поскольку это касается только международных перевозок).

Рекомендуется предоставить сертификат таможенного оформления, если таковой может быть выдан.

В то же время, использование украинских цифровых документов для регистрации авто не разрешается. Документ, удостоверяющий личность, и украинское свидетельство о регистрации должны быть в натуральной форме.

С начала действия обязательной регистрации в Германии украинские документы и номерные знаки больше не будут признаваться в Германии, их больше нельзя использовать на транспортном средстве.

В ведомстве отмечают, что превышение срока без регистрации автомобиля в Германии не является уголовным преступлением. Однако это административное правонарушение, за которое может быть наложен штраф. Штраф составляет от 70 до 105 евро.

Фото: Украинские автомобили за границей (gettyimages.com)

Какие могут быть затраты на перерегистрацию авто

Переводы и заверения документов при перерегистрации авто могут не требоваться, поскольку украинское свидетельство о регистрации также содержит латинские буквы и соответствующие данные.

При прохождении техосмотра следует учитывать возможные расходы:

оценка автомобиля в соответствии с разделом 21 StVZO – 97,90 евро;

техосмотр автомобиля в соответствии с разделом 29 StVZO – от 32,90 до 51,60 евро;

проверка выхлопных газов – от 23,70 до 109,80 евро.

выдача разрешения на эксплуатацию согласно разделу 21 StVZO – 39,50 евро.

Общие расходы могут составить от 200 евро до 500 евро, больше - в отдельных ситуациях.

Что будет с украинскими номерными знаками

Согласно немецким правилам регистрации транспортных средств (FZV), регистрационный орган должен конфисковать иностранные свидетельства о регистрации, хранить их в течение 6 месяцев с момента конфискации и уничтожить.

"Тем не менее, с точки зрения BMDV, учитывая возможную перерегистрацию в Украине, кажется оправданным возврат номерных знаков лицам, уполномоченным ими распоряжаться, если украинские свидетельства о регистрации явно признаны недействительными отметкой о предоставлении немецкой регистрации", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, BMDV будет предоставлять информацию об уголовной ответственности за неправомерное использование номерных знаков.

Снять авто с регистрации до возвращения в Украину невозможно, ведь это означает, что транспортное средство не будет иметь права на участие в дорожном движении в Германии. Заявление на снятие с регистрации можно будет подать онлайн, после чего это произойдет автоматически.