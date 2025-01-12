Заміна глави Міненерго в нинішніх умовах нераціональна, - експерт

Прокіп підкреслив, що він проти непрозорого та непроцедурного підходу до зміни керівників.

"Звільнення міністра лише тому, що зійшлись планети і так склалась кон’юнктура - нераціональне", - написав він.

Раніше економіст Борис Кушнірук висловив сумніви щодо доцільності звинувачень на адресу міністра енергетики Германа Галущенка у непідготовленості до опалювального сезону. На його думку, такі звинувачення можуть виявитися безпідставними.