Замена главы Минэнерго в нынешних условиях нерациональна, - эксперт

Прокип подчеркнул, что он против непрозрачного и непроцедурного подхода к смене руководителей.

"Увольнение министра только потому, что сошлись планеты и так сложилась конъюнктура - нерационально", - написал он.

Ранее экономист Борис Кушнирук выразил сомнения относительно целесообразности обвинений в адрес министра энергетики Германа Галущенко в неподготовленности к отопительному сезону. По его мнению, такие обвинения могут оказаться безосновательными.