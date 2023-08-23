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Заміна герба СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати": як поставилися українці

Фото: заміну герба СРСР на тризуб на монументі Батьківщина-Мати підтримали 67% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці схвально сприйняли ініціативу заміни герба СРСР на тризуб на щиті монумента "Батьківщина-Мати" у Києві. Проте це можна було б зробити і після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 67% поставилися до такого рішення позитивно, і лише 16% - негативно, решта - не визначилися зі своїм ставленням або ж їм байдуже.

Більшість опитаних (70%) погоджуються, що заміна герба СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" є важливою подією, яка символізує боротьбу України за свободу та розрив із радянським минулим. Не згодні з цим близько 17%.

Водночас більшість українців (69%) погодилися і з тим, що замінити герб СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" можна було й пізніше (наприклад, після війни), а наразі доцільніше було б спрямувати ці гроші на допомогу армії та людям, які постраждали від війни. Не погодився з цим близько 21% респондентів.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 9 по 15 серпня 2023 року по всій Україні окрім окупованих Росією територій серед 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

 

Нагадаємо, у серпні з монумента "Батьківщина-Мати" у Києві за кошти приватних спонсорів демонтували радянський герб та замінили на тризуб.

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Київ