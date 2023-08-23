Заміна герба СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати": як поставилися українці

За даними опитування, 67% поставилися до такого рішення позитивно, і лише 16% - негативно, решта - не визначилися зі своїм ставленням або ж їм байдуже.

Більшість опитаних (70%) погоджуються, що заміна герба СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" є важливою подією, яка символізує боротьбу України за свободу та розрив із радянським минулим. Не згодні з цим близько 17%.

Водночас більшість українців (69%) погодилися і з тим, що замінити герб СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" можна було й пізніше (наприклад, після війни), а наразі доцільніше було б спрямувати ці гроші на допомогу армії та людям, які постраждали від війни. Не погодився з цим близько 21% респондентів.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 9 по 15 серпня 2023 року по всій Україні окрім окупованих Росією територій серед 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%