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Замена герба СССР на трезубец на монументе "Родина-Мать": как отнеслись украинцы

Фото: замену герба СССР на трезубец на монументе Родина-Мать поддержали 67% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы одобрительно восприняли инициативу замены герба СССР на трезубец на щите монумента "Родина-Мать" в Киеве. Однако это можно было сделать и после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 67% отнеслись к такому решению положительно, и только 16% - отрицательно, остальные - не определились со своим отношением или им безразлично.

Большинство опрошенных (70%) соглашаются, что замена герба СССР на трезубец на монументе "Родина-Мать" является важным событием, символизирующим борьбу Украины за свободу и разрыв с советским прошлым. Не согласны с этим около 17%.

В то же время большинство украинцев (69%) согласились и с тем, что заменить герб СССР трезубцем на монументе "Родина-Мать" можно было и позже (например, после войны), а теперь целесообразнее было бы направить эти деньги на помощь армии и людям, пострадавших от войны. Не согласились с этим около 21% респондентов.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 9 по 15 августа 2023 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий среди 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

 

Напомним, в августе из монумента "Родина-Мать" в Киеве за счет частных спонсоров демонтировали советский герб и заменили трезубцем.

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Киев