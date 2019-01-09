ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Заступник держсекретаря США обговорить у Німеччині агресію РФ проти України

Новини » Політика    09.01.2019 - 02:58
Заступник держсекретаря США обговорить у Німеччині агресію РФ проти України
Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

У найближчий тиждень Девід Гейл також відвідає Румунію і Ліван

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Девід Гейл пыд час візиту до Німеччини 11 січня обговорить триваючу агресію Росії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Держдепу США.

"У Берліні (Німеччина) заступник держсекретаря Гейл підтвердить важливість американсько-німецьких відносин на зустрічі з високопоставленими посадовими особами Німеччини і обговорить низку питань, включаючи триваючу агресію Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

У Берліні Гейл також обговорить з колегами енергетичну безпеку, згубний вплив Ірану в Європі і на Близькому Сході та необхідність сприяння миру і стабільності на Західних Балканах.

Повідомляється, що в найближчий тиждень Гейл також відвідає Румунію і Ліван.

Нагадаємо, український військовополонений моряк Роман Мокряк повідомив, що під час акту агресії в Керченській протоці прикордонники Російської Федерації обстріляли українські кораблі з великокаліберної зброї, при цьому випустивши близько 1200 снарядів.

Британський депутат написав листа затриманим РФ українським морякам США вважають законним перебування свого корабля в акваторії Чорного моря
Новини України Сполучені Штати Америкиагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся