Заступник держсекретаря США обговорить у Німеччині агресію РФ проти України

Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

У найближчий тиждень Девід Гейл також відвідає Румунію і Ліван

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Девід Гейл пыд час візиту до Німеччини 11 січня обговорить триваючу агресію Росії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Держдепу США.

"У Берліні (Німеччина) заступник держсекретаря Гейл підтвердить важливість американсько-німецьких відносин на зустрічі з високопоставленими посадовими особами Німеччини і обговорить низку питань, включаючи триваючу агресію Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

У Берліні Гейл також обговорить з колегами енергетичну безпеку, згубний вплив Ірану в Європі і на Близькому Сході та необхідність сприяння миру і стабільності на Західних Балканах.

Повідомляється, що в найближчий тиждень Гейл також відвідає Румунію і Ліван.

Нагадаємо, український військовополонений моряк Роман Мокряк повідомив, що під час акту агресії в Керченській протоці прикордонники Російської Федерації обстріляли українські кораблі з великокаліберної зброї, при цьому випустивши близько 1200 снарядів.