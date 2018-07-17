Замглавы Генштаба Канады назначили этнического украинца

Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады

Заместителем главы Генерального штаба обороны Канады назначили этнического украинца Пола Винника. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Канады.

Сообщается, что до этого генерал-лейтенант Винник возглавлял Сухопутные войска Канады. Кроме того, возглавлял военную разведку.

Винник служит в канадской армии с 1981 года, в 2009 находился в составе международного военного контингента в Афганистане, где отвечал за создание местного министерства обороны и вооруженных сил.

"Под руководством генерал-лейтенанта Винника канадская армия готова защищать интересы канадцев в стране и за рубежом. Я одобряю его непоколебимую приверженность своим солдатам и Канаде", - отметил министр обороны Канады Харджит Саджан.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава никогда не признает аннексию Крыма.

"Успех реформ, важен для украинцев и для всех остальных. Канада никогда не примет вмешательство и аннексию Крыма, потому что это серьезное нарушение международного права", - отметила она.