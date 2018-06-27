Канада никогда не признает аннексию Крыма, - Фриланд

Фриланд назвала аннексию Крыма серьезнейшим нарушением международного права

Канада никогда не признает аннексию Крыма. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в ходе визита в Данию.

"Мы полностью выступаем за то, чтобы Украина возобновила свою стабильность и дальше шла путем реформ. Украина очень важна, потому что либеральная демократия и правила, которые базируются на международном праве, сейчас под угрозой во всем мире. И одна из баталий сейчас происходит на территории Украины. Успех реформ, важен для украинцев, и для всех. Канада никогда не примет вмешательство и аннексию Крыма, потому что это серьезное нарушение международного права", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Фриланд призвала освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно осужденного в Российской Федерации (РФ).