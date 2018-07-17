Заступником голови Генштабу Канади призначили етнічного українця

Пол Винник став заступником начальника Штабу оборони Канади

Заступником голови Генерального штабу оборони Канади призначили етнічного українця Пола Винника. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Канади.

Повідомляється, що до цього генерал-лейтенант Винник очолював Сухопутні війська Канади. Крім того, очолював військову розвідку.

Винник служить в канадській армії з 1981 року, в 2009 перебував у складі міжнародного військового контингенту в Афганістані, де відповідав за створення місцевого міністерства оборони і збройних сил.

"Під керівництвом генерал-лейтенанта Винника канадська армія готова захищати інтереси канадців в країні та за кордоном. Я схвалюю його непохитну відданість своїм солдатам і Канаді", - зазначив міністр оборони Канади Харджит Саджан.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Оттава ніколи не визнає анексію Криму.

"Успіх реформ, важливий для українців і для всіх інших. Канада ніколи не прийме втручання і анексію Криму, тому що це серйозне порушення міжнародного права", - зазначила вона.