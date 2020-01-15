Замглавы ГБР может стать адвокат Януковича

Заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) может стать адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОО "Семья Героев Небесной Сотни".

В случае назначения, на Бабикова будет возложен аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

Сообщается, что 14 января семьи погибших на Майдане, и их адвокаты, раненые и участники Революции Достоинства встречались с начальником ГБР Ириной Венедиктовой.

"Еще 2 января мы подавали обращение, где возражали против назначения на административные должности лиц, имеющих конфликт интересов. На встрече попытались прояснить эти вопросы. В частности, слухи о назначении на должность заместителя директора ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова. К сожалению, опровержение не состоялось", - говорится в сообщении.

В ответ на это глава ГБР ответила, что в случае рекомендации конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки он будет назначен.

"Впоследствии оказалось, что Бабиков уже проходит спецпроверку. А конкурсная комиссия, которой отдельно задавали вопросы, наличие у Бабикова конфликта интересов в в связи с его деятельностью как адвоката не обнаружила. Мол, Бабиков не является личным адвокатом Януковича, а лишь знакомился с материалами этого дела. Не обнаружил никаких препятствий для этой должности Бабиковым и полиграф", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГБР сообщили, что ведомство укомплектовало подразделение по расследованию "дел Майдана". Сообщалось, что состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласован к переводу на должности в ГБР.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.