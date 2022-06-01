UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Замглавы Черновицкой ОВА поймали на махинациях с "гуманитаркой", - СБУ

Фото: замглавы Черновицкой ОВА поймали на махинациях с "гуманитаркой" (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью. Ему объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

"Именно этот профильный заместитель главы ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи", - отмечают в СБУ.

Указано, что схему удалось разоблачить через гендиректора медучреждения.

В СБУ рассказали, что руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на собственную благотворительную организацию, для предоставления платных транспортных услуг больным.

То есть, злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для бесплатной госпомощи.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, недавно во Львове задержали двух мужчин по подозрению в хищении гуманитарной помощи на более полумиллиона гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныГуманитарная помощьЧерновицкая область