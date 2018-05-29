Заступник глави АП проведе переговори у Берліні щодо зустрічі у нормандському форматі

Заступник глави АП першого червня вирушить у Берлін для проведення переговорів

Заступник глави Адміністрації президента (АП) проведе переговори у Берліні щодо проведення зустрічі у нормандському форматі. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я вдячний, що ми обговорили деталі імплементації мінських угод. Ми домовились в Ахені, що спробуємо організувати якнайшвидше зустріч на вищому рівні нормандського формату. З цього приводу, за моїм дорученням заступник глави АП першого червня від’їжджає до Берліну для проведення переговорів і відповідної зустрічі", - заявив Порошенко.

Він також додав, що під час зустрічі з президентом Німеччини обговорив ситуацію на Донбасі та звільнення заручників.

Варто зазначити, що міжнародним напрямком в АПУ займається заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

Нагадаємо, на початку травня президент зазначав, що зустріч у нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) може відбутися на початку червня.