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Замглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИ

Новости » Политика    14.04.2019 - 17:34
Замглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИ
Фото: Петр Порошенко и Валерий Кондратюк (из открытых источников)

СМИ опубликовали заявление Кондратюка

Заместитель главы Администрации президента (АП), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку. Об этом говорится в заявлении Кондратюка, в котором объясняются вынужденные причины подачи в феврале этого года рапорта об отставке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Информацию о заявлении генерал-лейтенанта Кондратюка УНИАНу подтвердил глава Администрации президента Игорь Райнин.

По мнению Кондратюка, последние действия президента говорят о том, что он считает себя "единоличным защитником страны".

"Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, которые сохраняют мир, а также для десятков и сотен дипломатов, которые служат на благо Украины", - говорится в комментарии Кондратюка.

По его мнению, успех дальнейшего противостояния Украины с Россией во многом уже зависит, не столько от личного опыта будущего президента, сколько от его честности и искреннего желания продолжить эту борьбу за независимость и готовности проводить необходимые важные реформы.

"Ключевым фактором успеха президента в сегодняшней ситуации должны стать его кадровая политика в назначении профессионалов и его доверие в делегировании им полномочий... Один в поле не воин, даже если он президент", - сказал Кондратюк. 

Замглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИЗамглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИ

Как известно, Валерий Кондратюк – кадровый украинский военный, разведчик, генерал-лейтенант. В 1991 году Кондратюк закончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В.Фрунзе, в 1996 году военно-дипломатическую академию МО Украины, киевский институт иностранных языков, академию Службы безопасности Украины.

Кондратюк прошел путь от офицера до руководителя спецслужб.  Работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ. В период с 2014 по июль 2016 был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

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