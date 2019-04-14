Заступник глави АП Кондратюк, відповідальний за спецслужби, подав у відставку, - ЗМІ

Фото: Петро Порошенко і Валерій Кондратюк (з відкритих джерел)

ЗМІ опублікували заяву Кондратюка

Заступник глави Адміністрації президента (АП), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк подав у відставку. Про це йдеться в заяві Кондратюка, в якій пояснюються вимушені причини подачі в лютому цього року рапорту про відставку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Інформацію про заяву генерал-лейтенанта Кондратюка УНІАНу підтвердив глава Адміністрації президента Ігор Райнін.

На думку Кондратюка, останні дії президента говорять про те, що він вважає себе "одноосібним захисником країни".

"Він також вважає, що тільки він особисто забезпечив дипломатичну підтримку. Це далеко не так. Це образливо чути не тільки для мене, але і для тисяч військових, які зберігають мир, а також для десятків і сотень дипломатів, які служать на благо України", - йдеться в коментарі Кондратюка.

На його думку, успіх подальшого протистояння України з Росією багато в чому вже залежить не стільки від особистого досвіду майбутнього президента, скільки від його чесності і щирого бажання продовжити цю боротьбу за незалежність та готовність проводити необхідні важливі реформи.

"Ключовим фактором успіху президента в сьогоднішній ситуації повинні стати його кадрова політика у призначенні професіоналів і його довіра в делегування їм повноважень... Один в полі не воїн, навіть якщо він президент", - сказав Кондратюк.

Як відомо, Валерій Кондратюк – український кадровий військовий, розвідник, генерал-лейтенант. У 1991 році Кондратюк закінчив Київське вище загальновійськове командне двічі Червонопрапорне училище імені М.В. Фрунзе, в 1996 році військово-дипломатичну академію МО України, київський інститут іноземних мов, академію Служби безпеки України.

Кондратюк пройшов шлях від офіцера до керівника спецслужб. Працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ. У період з 2014 по липень 2016 був начальником департаменту контррозвідки СБУ, з серпня 2016 по жовтень 2017 очолював Головне управління розвідки МО України.