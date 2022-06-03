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Замгенсека ООН прибыл в Москву для решения продовольственного кризиса, - Reuters

Фото: ООН (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Москву прибыл глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс, чтобы обсудить с российскими властями расчистку морского пути для экспорта зерна и других продуктов питания из черноморских портов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гриффитс встретится с российскими официальными лицами через несколько дней после того, как другой высокопоставленный представитель ООН, Ребекка Гринспан, провела в Москве переговоры с первым заместителем премьер-министра России Андреем Белоусовым об ускорении экспорта российского зерна.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить продовольственный кризис.

Также мы писали, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. Однако в обмен требует от Запада снять санкции.

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