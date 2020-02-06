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Суд огласил приговор организатору "референдума" в Попасной

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 14:55
Суд огласил приговор организатору "референдума" в Попасной
Иллюстративное фото (twitter.com GirkinGirkin)

Мужчину заочно приговорили к 7 годам заключения

Суд огласил приговор жителю Луганской области, который принимал участие в организации так называемого "референдума" на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным службы, злоумышленник в мае 2014 года принимал участие в организации и проведении так называемого "референдума о самостоятельности "ЛНР" в Попасной.

"Злоумышленник подбирал кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировал их деятельность и занимался доставкой бюллетеней. На митингах он призывал к отделению Луганской области от Украины. После освобождения Попасной силами антитеррористической операции он убежал во временно оккупированный Луганск, где занял должность "помощника депутата парламента" так называемой "ЛНР", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, Новоайдарский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил к 7 годам тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка СБУ вывела на подконтрольную украинскому правительству территорию так называемого "бывшего министра угольной промышленности" террористической организации "ДНР". Мужчина дал подробные показания относительно конкретных фактов причастности РФ к оккупации Донбасса.

Также РБК-Украина писало, что СБУ задержала во Львове боевика так называемой "ДНР", который принимал участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе. Боевик принимал участие в обстреле населенного пункта Торецк.

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