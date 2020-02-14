"Заступнику міністра ЛНР" повідомили про підозру

Ілюстративне фото (УНІАН)

Суд задовольнив клопотання про арешт підозрюваної

Прокуратура Луганської області повідомила про підозру "заступникові міністра сільського господарства ЛНР" в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Повідомляється, що мешканка Луганська з січня 2016 року займає посаду в "раді міністрів ЛНР".

"У складі псевдоминистерства зазначена особа забезпечує роботу незаконно створеного органу, реалізацію політики у сфері сільського господарства, прийняття юридично нікчемних нормативно-правових актів, таким чином сприяючи злочинному планом організаторів змінити межі території та державного кордону України", - повідомили в прокуратурі.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області задовольнив клопотання прокуратури про затримання підозрюваної з метою приводу в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. На даний момент особу оголошено в розшук.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора повідомив про підозру ватажкові незаконних збройних формувань "ЛНР" у вчиненні порушення законів і звичаїв ведення війни.

Також повідомлялося, що жителя Луганської області, який брав участь в організації так званого "референдуму" на Донбасі в 2014 році, заочно засудили до семи років в'язниці.