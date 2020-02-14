ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Заступнику міністра ЛНР" повідомили про підозру

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 15:58
"Заступнику міністра ЛНР" повідомили про підозру
Ілюстративне фото (УНІАН)

Суд задовольнив клопотання про арешт підозрюваної

Прокуратура Луганської області повідомила про підозру "заступникові міністра сільського господарства ЛНР" в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Повідомляється, що мешканка Луганська з січня 2016 року займає посаду в "раді міністрів ЛНР".

"У складі псевдоминистерства зазначена особа забезпечує роботу незаконно створеного органу, реалізацію політики у сфері сільського господарства, прийняття юридично нікчемних нормативно-правових актів, таким чином сприяючи злочинному планом організаторів змінити межі території та державного кордону України", - повідомили в прокуратурі.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області задовольнив клопотання прокуратури про затримання підозрюваної з метою приводу в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. На даний момент особу оголошено в розшук.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора повідомив про підозру ватажкові незаконних збройних формувань "ЛНР" у вчиненні порушення законів і звичаїв ведення війни.

Також повідомлялося, що жителя Луганської області, який брав участь в організації так званого "референдуму" на Донбасі в 2014 році, заочно засудили до семи років в'язниці.

Головному архітектору Києво-Святошинського района повідомили про підозру ДБР повідомило про підозру одному і головних податківців Житомирської області
Новини України ЛуганськЛуганськЛНРподозрение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся