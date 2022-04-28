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"Заместителю мэра" Мариуполя сообщили о подозрении в госизмене

Фото: псевдоприступницы мэра Мариуполя объявили подозрение в госизмене (фото facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Псевдозаместительнице "мэра" блокадного Мариуполя заочно объявили подозрение в государственной измене. Женщина добровольно согласилась сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что депутат городского совета Мариуполя от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктория Калачева добровольно пошла на сотрудничество с захватчиками.

Женщина была назначена оккупантами "заместителем мэра" города. Она поддерживает деятельность руководителя псевдореспублики "ДНР" и оправдывает преступные поступки российской армии.

Против коллаборантки открыли уголовное дело по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Донецкая областная прокуратура заочно объявила ей подозрение.

Ранее мы сообщали, что так называемая "заместитель мэра" Виктория Калачева анонсировала проведение в Мариуполе акции "Бессмертный полк" 9 мая.

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