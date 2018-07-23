Заммэра Каменки-Днепровской избрали меру пресечения

Чиновнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога

Орджоникидзевский районный суд города Запорожья избрал меру пресечения заместителю мэра города Каменки-Днепровской. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Чиновнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 281,9 тыс. гривен.

В ходе следственных действий у заместителя мэра было изъято 2 тыс. долларов США, а также 58 тыс. гривен.



Напомним, заместителя мэра города Каменка-Днепровская задержали на взятке. Он требовал деньги за решение вопроса о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города.