Заместителя мэра города Каменка-Днепровская задержали на взятке

Заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства задержали на взятке

Заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская задержали на взятке в 2 тысячи долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook.

Как отмечается, он требовал деньги за решение вопроса относительно предоставления разрешения исполнительным комитетом горсовета на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города.

Так, в ходе обыска было обнаружено и изъято денежные средства в сумме 2000 долларов и 58 тысяч гривен.

На взятке в 2 000 долларов задержан заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,... Опубликовано Ларисой Сарган П'ятниця, 20 июля 2018 г.

Напомним, городскому голове Сколе (Львовская область) Владимиру Москалю объявлено о подозрении за получение взятки. Владимира Москаля задержали во время получения взятки в размере 68,7 тысяч гривен.