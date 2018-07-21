Заместителя мэра города Каменка-Днепровская задержали на взятке

Новости Происшествия 21.07.2018 - 02:13
Фото: место происшествия (facebook\ LarysaSargan)
Фото: место происшествия (facebook\ LarysaSargan)

Заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства задержали на взятке

Заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская задержали на взятке в 2 тысячи долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook.

Как отмечается, он требовал деньги за решение вопроса относительно предоставления разрешения исполнительным комитетом горсовета на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города.

Так, в ходе обыска было обнаружено и изъято денежные средства в сумме 2000 долларов и 58 тысяч гривен.

 

На взятке в 2 000 долларов задержан заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,...

Опубликовано Ларисой Сарган П'ятниця, 20 июля 2018 г.

Напомним, городскому голове Сколе (Львовская область) Владимиру Москалю объявлено о подозрении за получение взятки. Владимира Москаля задержали во время получения взятки в размере 68,7 тысяч гривен.

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