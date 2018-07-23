Заступнику мера Кам'янки-Дніпровської обрали запобіжний захід

Чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зі змогою внесення застави

Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя обрав запобіжний захід заступнику мера міста Кам'янки-Дніпровської. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Чиновнику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін в 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 281,9 тис. гривень.

В ході слідчих дій у заступника мера було вилучено 2 тис. доларів США, а також 58 тис.гривень.

Нагадаємо, заступника мера міста Кам’янка-Дніпровська затримали на хабарі. Він вимагав гроші за вирішення питання щодо надання дозволу виконавчим комітетом міськради на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на території міста.