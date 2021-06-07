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Заместителя военкома в Тернопольской области отстранили за взятку в 1,5 тысячи долларов

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Тернопольская область, Понедельник 07 июня 2021 17:11
Заместителя военкома в Тернопольской области отстранили за взятку в 1,5 тысячи долларов Фото: заместителя военкома в Тернопольской области отстранили (facebook.com/vpzhr.gp.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Заместителя военного комиссара в Тернопольской области, которого поймали на взятке в 1,5 тысячи долларов, отстранили на время расследования. По данному факту проводятся следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Запад" в Facebook.

Отмечается, что 5 июня 2021 года правоохранители задержали военнослужащего одной из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Тернопольской области во время получения им взятки в размере 1500 долларов США.

"По данному факту проводятся следственные действия. Обстоятельства происшествия выясняются. Командующим войск оперативного командования назначено служебное расследование. На время его проведения военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае доказательства его вины судом, военнослужащий понесет наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства и будет уволен из рядов Вооруженных Сил Украины с лишением воинского звания", - рассказали в командовании.

Там отметили, что и в дальнейшем всячески будут способствовать правоохранительным органам в выявлении и наказании лиц, которые своими поступками "позорят высокое звание "военнослужащего" Вооруженных Сил Украины".

Напомним, ранее в прокуратуре сообщили, что заместителя военного комиссара в Тернопольской области задержали на взятке. Он требовал от местного жителя 1,5 тысячи долларов за помощь в предотвращении срочной службы в Вооруженных силах Украины.

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