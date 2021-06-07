Заместителя военкома в Тернопольской области отстранили за взятку в 1,5 тысячи долларов

Заместителя военного комиссара в Тернопольской области, которого поймали на взятке в 1,5 тысячи долларов , отстранили на время расследования. По данному факту проводятся следственные действия.

Отмечается, что 5 июня 2021 года правоохранители задержали военнослужащего одной из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Тернопольской области во время получения им взятки в размере 1500 долларов США.

"По данному факту проводятся следственные действия. Обстоятельства происшествия выясняются. Командующим войск оперативного командования назначено служебное расследование. На время его проведения военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае доказательства его вины судом, военнослужащий понесет наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства и будет уволен из рядов Вооруженных Сил Украины с лишением воинского звания", - рассказали в командовании.

Там отметили, что и в дальнейшем всячески будут способствовать правоохранительным органам в выявлении и наказании лиц, которые своими поступками "позорят высокое звание "военнослужащего" Вооруженных Сил Украины".