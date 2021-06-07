Заступника військкому в Тернопільській області відсторонили за хабар у 1,5 тисячі доларів

Заступника військового комісара в Тернопільській області, якого піймали на хабарі у 1,5 тисячі доларів , відсторонили на час розслідування. Наразі за даним фактом проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Захід" у Facebook .

Зазначається, що 5 червня 2021 року правоохоронці затримали військовослужбовця одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області під час отримання ним хабаря у розмірі 1500 доларів США.

"За даним фактом проводяться слідчі дії. Обставини події з’ясовуються. Командувачем військ оперативного командування призначене службове розслідування. На час його проведення військовослужбовець усунутий від виконання службових обов’язків. У разі доведення його вини судом, військовослужбовець понесе покарання згідно вимог чинного законодавства та буде звільнений з лав Збройних Сил України із позбавленням військового звання", - розповіли в командуванні.

Там наголосили, що й надалі всіляко будуть сприяти правоохоронним органам у виявленні та покаранні осіб, які своїми вчинками "ганьблять високе звання "військовослужбовця" Збройних Сил України".