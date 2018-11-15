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Заместителя советника по нацбезопасности США уволили из-за конфликта с Меланией Трамп

Новости » Политика    15.11.2018 - 08:50
Заместителя советника по нацбезопасности США уволили из-за конфликта с Меланией Трамп
Фото: Мелания Трамп (flickr.com statephotos)

Конфликт начался в процессе согласования деталей октябрьского визита первой леди в Африку

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Мира Рикардел написала заявление об отставке из-за конфликта с первой леди. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на Reutres.

Агентство указывает, что советник президента Дональда Трампа Джон Болтон пытался спасти своего заместителя от увольнения.

Напомним, накануне первая леди США Мелания Трамп обратилась к администрации Белого дома с просьбой уволить заместителя советника по национальной безопасности Миру Рикардел. 

Трамп распространил сообщение, в котором приводилась позиция канцелярии первой леди о том, что Рикардел более недостойна работать в Белом доме.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что Рикардел "продолжит поддерживать президента, поскольку уходит из Белого дома, чтобы перейти на новую роль в администрации".

Как уточняется, конфликт начался в процессе согласования деталей октябрьского визита первой леди в Африку. Рикардел настаивала на включении в состав делегации Мелании Трамп или своей кандидатуры, или другого представителя Совета по нацбезопасности, что меняло бюджет поездки.

 

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