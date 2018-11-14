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Мелания Трамп требует уволить заместителя советника по нацбезопасности США

Новости » Политика    14.11.2018 - 02:31
Мелания Трамп требует уволить заместителя советника по нацбезопасности США
Фото: Мелания Трамп (flickr.com statephotos)

Это могло произойти из-за попыток советника по нацбезопасности пересмотреть размер расходов на поездку первой леди в Африку

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к администрации Белого дома с просьбой уволить заместителя советника по национальной безопасности Миру Рикардел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представительница Мелании Трамп заявила, что позиция администрации первой леди заключается в том, что Мира Рикардел больше не заслуживает работать в Белом доме.

В то же время The Wall Street Journal заявляет, что конфликт между первой леди США и Рикардкел случился из-за попыток советницы по нацбезопасности пересмотреть размер расходов бюджета на поездку Мелании Трамп в Африку.

Сотрудники первой леди считают, что Рикардел может стать источником негативной информации о Мелании Трамп и ее подчиненных.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп намерен уволить министра внутренней безопасности США. Трамп отменил поездку с Нильсен к военнослужащим в южный Техас, а также заявил своим помощникам, что хочет уволить ее как можно скорее.

Трамп намерен уволить министра внутренней безопасности США, - WP
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