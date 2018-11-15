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Заступника радника з нацбезпеки США звільнили чере конфлікт з Меланією Трамп

Новини » Політика    15.11.2018 - 08:50
Заступника радника з нацбезпеки США звільнили чере конфлікт з Меланією Трамп
Фото: Меланія Трамп (flickr.com statephotos)

Конфлікт почався в процесі узгодження деталей жовтневого візиту першої леді в Африку

Заступник радника президента США з національної безпеки Міра Рікардел написала заяву про відставку черех конфлікт з першою леді. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на Reutres.

Агентство вказує, що радник президента Дональда Трампа Джон Болтон намагався врятувати свого заступника від звільнення.

Нагадаємо, напередодні перша леді США Меланія Трамп звернулася до адміністрації Білого дому з проханням звільнити заступника радника з національної безпеки.

Трамп розповсюдив повідомлення, в якому наводилася позиція канцелярії першої леді про те, що Рікардел більше не гідна працювати в Білому домі.

Зазначимо, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс уточнила, що Рікардел "продовжить підтримувати президента, оскільки йде з Білого дому, щоб перейти на нову роль у адміністрації".

Як уточнюється, конфлікт почався в процесі узгодження деталей жовтневого візиту першої леді в Африку. Рікардел наполягала на включенні до складу делегації Меланії Трамп або своєї кандидатури, або іншого представника Ради з нацбезпеки, що змінювало бюджет поїздки.

 

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