Заместителя главы АРМА подстрелили возле собственного дома
Замглавы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко подстрелили возле собственного дома. Его госпитализировали с ранениями средней тяжести.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба АРМА.
Отмечается, что утром 2 июня у собственного дома было совершено нападение на замглавы АРМА Владимира Павленко. Неизвестные несколько раз выстрелили в чиновника и скрылись.
В результате нападения Павленко получил ранения средней тяжести. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
В АРМА отметили, что надеются на максимально быструю и действенную реакцию правоохранителей по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.
Напомним, в конце мая в Печерском районе Киева произошла стрельба во время конфликта двух бизнес-партнеров. В результате инцидента два человека госпитализированы: один с ранением головы, второй - с травмами.
Отметим, в ночь на 31 мая в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Мужчина попал в двух правоохранителей, его задержали.
Как сообщало РБК-Украина, в Киеве житель одной из многоэтажек Голосеевского района устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Спецподразделение полиции задержало стрелка.