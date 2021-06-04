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Заместителя главы АРМА подстрелили возле собственного дома

Новина українською →
Киев, Пятница 04 июня 2021 22:22
Заместителя главы АРМА подстрелили возле собственного дома Фото: замглавы АРМА подстрелили возле собственного дома (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Замглавы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко подстрелили возле собственного дома. Его госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что утром 2 июня у собственного дома было совершено нападение на замглавы АРМА Владимира Павленко. Неизвестные несколько раз выстрелили в чиновника и скрылись.

В результате нападения Павленко получил ранения средней тяжести. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В АРМА отметили, что надеются на максимально быструю и действенную реакцию правоохранителей по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.

Напомним, в конце мая в Печерском районе Киева произошла стрельба во время конфликта двух бизнес-партнеров. В результате инцидента два человека госпитализированы: один с ранением головы, второй - с травмами.

Отметим, в ночь на 31 мая в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Мужчина попал в двух правоохранителей, его задержали.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве житель одной из многоэтажек Голосеевского района устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Спецподразделение полиции задержало стрелка.

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