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Заступника голови АРМА підстрелили біля власного будинку

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 22:22
Заступника голови АРМА підстрелили біля власного будинку Фото: заступника голови АРМА підстрелили біля власного будинку (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимира Павленка підстрелили біля власного будинку. Його госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості.

Про це у Facebook повідомила прес-служба АРМА.

Відзначається, що вранці 2 червня біля власного будинку було скоєно напад на заступника голови АРМА Володимира Павленка. Невідомі кілька разів вистрілили в чиновника і зникли.

В результаті нападу Павленко отримав поранення середньої тяжкості. Зараз він знаходиться в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.

У АРМА відзначили, що сподіваються на максимально швидку і дієву реакцію правоохоронців щодо встановлення, затримання і покарання зловмисників.

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Нагадаємо, в кінці травня в Печерському районі Києва сталася стрілянина під час конфлікту двох бізнес-партнерів. В результаті інциденту дві людини госпіталізовані: один з пораненням голови, другий - з травмами.

Відзначимо, в ніч на 31 травня в Кременчуці Полтавської області чоловік влаштував стрілянину по поліцейським з вікна багатоповерхівки. Чоловік потрапив в двох правоохоронців, його затримали.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримало стрілка.

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