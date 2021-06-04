Заступника голови АРМА підстрелили біля власного будинку

Заступник голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами , отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимира Павленка підстрелили біля власного будинку. Його госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості.

Про це у Facebook повідомила прес-служба АРМА .

Відзначається, що вранці 2 червня біля власного будинку було скоєно напад на заступника голови АРМА Володимира Павленка. Невідомі кілька разів вистрілили в чиновника і зникли.

В результаті нападу Павленко отримав поранення середньої тяжкості. Зараз він знаходиться в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.

У АРМА відзначили, що сподіваються на максимально швидку і дієву реакцію правоохоронців щодо встановлення, затримання і покарання зловмисників.

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