Мэру Сколе, задержанному на взятке, сообщили о подозрении

В настоящее время решаются вопросы об избрании мэру Сколе меры пресечения

Городскому главе Сколе (Львовская область) Владимиру Москалю объявлено о подозрении в получении взятки. Об этом в четверг, 19 июля, сообщила пресс-служба Львовской прокуратуры.

Москаля задержали на Сколевском кладбище на очередной неправомерной выгоде 18 июля 2018 около 20:25 часов. Он требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тыс. Гривен (в эту сумму, в частности, включена стоимость нотариальных услуг - 8700 гривен).

Фото: задержание Москаля (lviv.gp.gov.ua)

"Отметим, что новое преступление мужчина совершил на этапе апелляционного обжалования приговора Стрыйского горрайонного суда, за полученную служащим неправомерную выгоду назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы", - отметили в прокуратуре.

Прокурор области Юрий Квяткивский объявил Москалю сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

"В настоящее время решаются вопросы об избрании нарушителю меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

Добавили, что мэру Сколе грозит до 10 лет заключения, три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а такой конфискация имущества.

Напомним, в городе Сколе Львовской области 18 июля на взятки задержали мэра города Владимира Москаля при получении взятки в РОМИР 68700 гривен.