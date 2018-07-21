Заступника мера міста Кам’янка-Дніпровська затримали на хабарі

Заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства затримали на хабарі

Заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, торгівельного обслуговування, будівництва, транспорту і зв’язку, містобудування та архітектури міста Кам’янка-Дніпровська затримали на хабарі у 2 тисячі доларів. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у своєму Facebook.

Як зазначається, він вимагав гроші за вирішення питання щодо надання дозволу виконавчим комітетом міськради на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на території міста.

Так, в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 2000 доларів та 58 тисяч гривень.

На хабарі у 2 000 доларів затримано заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, благоустрою,... Опубліковано Ларисою Сарган П'ятниця, 20 липня 2018 р.

Нагадаємо, міському голові Сколе (Львівська область) Володимиру Москалю оголошено про підозру за отримання хабара. Володимира Москаля затримали під час отримання хабаря у розмірі 68,7 тисяч гривень.