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Заместителя мэра Геническа разоблачили на взятке

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 12:01
Заместителя мэра Геническа разоблачили на взятке
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Чиновник хотел провести аферу на 28 тыс. гривен

Правоохранители разоблачили на получении взятки в размере 28 тыс. гривен заместителя городского головы Геническа Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона.

"28 декабря после получения 28 тысяч гривен взятки заместитель городского головы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В полиции Херсонской области рассказали, что в рамках государственной программы городской совет за средства местного бюджета должен был приобрести жилье для ребенка-сироты, который находился на квартирном учете. Также было определено потенциального продавца квартиры, к которому чиновник и обратился с предложением.

"Последний платит ему 28 тысяч гривен и чиновник решает вопрос о приобретении недвижимости именно у него по завышенной цене", - рассказали в полиции.

Чиновник также выдвинул требование - 28 тысяч гривен взятки продавец недвижимости должен был передать посреднику.

"Во время проведения процессуальных мероприятий был задокументирован факт перечисления на счет продавца обещанной суммы средств за приобретенную городским советом квартиру и последующей передачи средств посреднику", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся обыски в помещении городского совета.

Напомним, 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника структурного подразделения Главного управления Держгеокадастру в Херсонской области.

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Новости Украины Херсонская областьвзятка
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