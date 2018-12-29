ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Заступника мера Генічеська викрили на хабарі

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 12:01
Заступника мера Генічеська викрили на хабарі
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)

Чиновник хотів провести аферу на 28 тис. гривень

Правоохоронці викрили на отриманні хабара у розмірі 28 тис. гривень заступника міського голови Генічеська Херсонської області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Військової прокуратури Південного регіону.

"28 грудня після одержання 28 тисяч гривень хабара заступника міського голови затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

У поліції Херсонської області розповіли, що у межах державної програми міська рада за кошти місцевого бюджету мала придбати житло для дитини-сироти, яка перебувала на квартирному обліку. Також було визначено потенційного продавця квартири, до якого чиновник і звернувся з пропозицією. 

"Останній сплачує йому 28 тисяч гривень, натомість посадовець вирішує питання про придбання нерухомості саме у нього за завищеною ціною", - розповіли у поліції.

Посадовець також висунув вимогу - 28 тисяч гривень хабара продавець нерухомості повинен був передати посереднику.

"Під час проведення процесуальних заходів було задокументовано факт перерахування на рахунок продавця обіцяної суми коштів за придбану міською радою квартиру та подальшої передачі коштів посереднику", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться обшуки в приміщені міської ради. 

Нагадаємо, 5 грудня співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області. 

Екс-директор аеропорту Миколаєва зізнався у підкупі Прикордонники 780 разів відмовлялися від хабара у 2018 році
Новини України Херсонская областьвзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся