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Интервью

Заместителя командира боевиков "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы заочно

НовостиОбщество    31.05.2018 - 11:50
Фото: боевик (ssu.gov.ua)
Фото: боевик (ssu.gov.ua)

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания

Заместителя командира боевиков "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно", - говорится в сообщении.

Так, начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Фото: боевик
Сообщается, что по материалам Службы безопасности Украины Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор жителю Донетчины за участие в деятельности террористической организации "ДНР".

Как отмечается, правоохранители установили, что житель города Дружковка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В составе бандформирования он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции под Саур-Могилой, вблизи Донецкого аэропорта, а также Горловки, Песков, Ясиноватой и Авдеевки.

Так, находясь на "должности" так называемого заместителя командира подразделения террористов преступник продолжает вести боевые действия против украинских военнослужащих на линии соприкосновения.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Генеральная прокуратура Украины квалифицировала как теракт обстрел боевиками населенного пункта Железное, в результате которого погибла 15-летняя девочка.

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Теги публикации: ДНР, боевики, тюрьма, Служба безопасности Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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