У Німеччині прокуратура продала конфісковану криптовалюту на 14 млн доларів

Криптовалюту продали через побоювання з приводу повної втрати вартості

Прокуратура Баварії (Німеччина), побоюючись подальшого зниження вартості цифрових грошей, продала конфісковані біткоіни (Bitcoin) та інші криптовалюти на суму в 12 млн євро, тобто близько 14 млн доларів. Про це повідомляє місцеве видання Der Tagesspiegel.

Зазначено, що німецькі правоохоронні органи видали розпорядження про продаж цифрових грошей 20 лютого, коли біткоін торгувався на рівні 10 000 доларів після падіння до позначки в 6 тисяч. Усі монети продали протягом двох місяців. Усього через німецьку трейдингову платформу було продано 1312 біткоінів, 1399 Bitcoin Cash, 1312 Bitcoin Gold і 220 Ethereum.

Повідомляється, що всі монети були вилучені в ході розслідувань, які проводить Баварське агентство по боротьбі з кіберзлочинністю.

Підкреслюється, що звинувачення у цих справах на даний момент не висунуто, але законодавство Німеччини допускає можливість екстреного продажу заарештованих активів, якщо існує загроза втрати їх вартості.

"Оскільки всі криптовалюти схильні до ризику високих цінових коливань або навіть повної втрати вартості, Агентство по боротьбі з кіберзлочинністю розпорядилося провести екстрений продаж", - пояснили в прокуратурі.

Відзначимо, кошти були конфісковані в онлайн-платформи Lesen und Laushen ще в червні 2017 року. Компанію звинуватили в незаконному продажі аудіокниг. Платформою користувалися близько 30 тисяч чоловік.

Нагадаємо, як повідомлялося, друга найбільша фондова біржа Німеччини Börse Stuttgart восени почне торгувати криптовалютою.