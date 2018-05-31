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Заступника командира бойовиків "ДНР" засуджено до 10 років в'язниці заочно

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 11:50
Фото: бойовик (ssu.gov.ua)
Фото: бойовик (ssu.gov.ua)

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання

Заступника командира бойовиків "ДНР" засуджено до 10 років в'язниці. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

"Суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно", - йдеться у повідомленні.

Так, початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання.

Фото: бойовик
Повідомляється, що за матеріалами Служби безпеки України Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок мешканцю Донеччини за участь у діяльності терористичної організації "ДНР".
 

Як зазначається, правоохоронці встановили, що мешканець міста Дружківка у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. У складі бандформування він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції під Савур-Могилою, поблизу Донецького аеропорту, а також Горлівки, Пісків, Ясинуватої та Авдіївки.

Так, перебуваючи на "посаді" так званого заступника командира підрозділу терористів злочинець продовжує вести бойові дії проти українських військовослужбовців на лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 травня Генеральна прокуратура України кваліфікувала як теракт обстріл бойовиками населеного пункту Залізне, внаслідок якого загинула 15-річна дівчинка.

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Теги публікації: ДНР, бойовики, тюрьма, Служба безпеки України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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