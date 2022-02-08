Замглавы КГГА Оленича обвинили в лоббировании передачи земли "дочке" "Сбербанка"

Компания "Банкомсвязь" обвинила заместителя главы КГГА Петра Оленича и еще двух чиновников департамента земельных ресурсов КГГА Валентину Пелих и Марию Дегтяренко в фактическом лоббировании интересов "Международного резервного банка", ранее известного как "Сбербанк" и являющегося дочерним финучреждением "Сбербанка России".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delo .

В обращении "Банкомсвязи" к комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям отмечается, что у "Банкомсвязи" пытаются отнять земельный участок, который находится у нее в аренде и впоследствии сдать его в аренду банку, который находится в санкционном списке СНБО.

Участок с нежилыми зданиями, о котором идет речь, находится на проспекте Академика Глушкова, 13/2. Как отмечают юристы "Банкомсвязи" в 1999 году Киевсовет передал его в аренду компании на 49 лет. В заявлении также указывается, что украинское законодательство не позволяет разорвать в одностороннем порядке договор без судебного решения или ряда юридических обстоятельств, которые не наступили.

"У "Банкомсвязи" есть обоснованные основания считать, что субъект представления (проекта решения на остановку договора аренды земучастка, - ред.) действует в интересах АО "Сбербанк" - банка страны-агрессора, недавно переименованного в АО "Международный резервный банк", - сказано в обращении.

Юристы "Банкомсвязи" рассказывают, что в 2018 году Петр Оленич, на тот момент директор земельного департамента, уже подавал Киевсовету представление на разорвание договора аренды этого земучастка и последующую сдачу его в аренду "Сбербанку", однако горсовет не поддержал его. Вместо этого в 2019 году она запретила передавать коммунальное имущество и землю в собственность или пользование юрлицам с российским капиталом.

В апреле 2020 года "Сбербанк" пытался в Хозяйственном суде Киева добиться признание договора аренды "Банкомсвязью" этого участка незаконной. В итоге в 2021 году суд кассационной инстанции отказал "дочке" российского банка в иске.

"Банкомсвязь" просит комиссию не поддерживать и не согласовывать проект решения, внесенный Петром Оленичем. В компании уверены, что поданный им проект решения является незаконным и необоснованным.