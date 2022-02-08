Замглавы КГГА Оленича обвинили в лоббировании передачи земли "дочке" "Сбербанка"
Компания "Банкомсвязь" обвинила заместителя главы КГГА Петра Оленича и еще двух чиновников департамента земельных ресурсов КГГА Валентину Пелих и Марию Дегтяренко в фактическом лоббировании интересов "Международного резервного банка", ранее известного как "Сбербанк" и являющегося дочерним финучреждением "Сбербанка России".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delo.
В обращении "Банкомсвязи" к комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям отмечается, что у "Банкомсвязи" пытаются отнять земельный участок, который находится у нее в аренде и впоследствии сдать его в аренду банку, который находится в санкционном списке СНБО.
Участок с нежилыми зданиями, о котором идет речь, находится на проспекте Академика Глушкова, 13/2. Как отмечают юристы "Банкомсвязи" в 1999 году Киевсовет передал его в аренду компании на 49 лет. В заявлении также указывается, что украинское законодательство не позволяет разорвать в одностороннем порядке договор без судебного решения или ряда юридических обстоятельств, которые не наступили.
"У "Банкомсвязи" есть обоснованные основания считать, что субъект представления (проекта решения на остановку договора аренды земучастка, - ред.) действует в интересах АО "Сбербанк" - банка страны-агрессора, недавно переименованного в АО "Международный резервный банк", - сказано в обращении.
Юристы "Банкомсвязи" рассказывают, что в 2018 году Петр Оленич, на тот момент директор земельного департамента, уже подавал Киевсовету представление на разорвание договора аренды этого земучастка и последующую сдачу его в аренду "Сбербанку", однако горсовет не поддержал его. Вместо этого в 2019 году она запретила передавать коммунальное имущество и землю в собственность или пользование юрлицам с российским капиталом.
В апреле 2020 года "Сбербанк" пытался в Хозяйственном суде Киева добиться признание договора аренды "Банкомсвязью" этого участка незаконной. В итоге в 2021 году суд кассационной инстанции отказал "дочке" российского банка в иске.
"Банкомсвязь" просит комиссию не поддерживать и не согласовывать проект решения, внесенный Петром Оленичем. В компании уверены, что поданный им проект решения является незаконным и необоснованным.
Напомним, 25 января первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику вручено подозрение по делу лишения земельного участка аппарата СНБО.
Ранее Киевская городская прокуратура сообщила, что заместителя главы КГГА Петра Пантелеева обвиняют в уклонении от проведения восстановительных мероприятий по ликвидации загрязнения, что повлекло за собой тяжелые последствия на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами.