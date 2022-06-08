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Заместители Блинкена и Кулебы в Сеуле обсудили вывоз украинского зерна

Новина українською →
Сеул, Среда 08 июня 2022 05:58
Заместители Блинкена и Кулебы в Сеуле обсудили вывоз украинского зерна Фото: заместитель госсекретаря США Венди Шерман (share.america.gov)
Автор: Артур Родивилов

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман встретилась во вторник в Сеуле с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником. Дипломаты обсудили, в том числе вывоз украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

Венди Шерман в настоящий момент находится с официальным визитом в Южной Корее.

По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, в ходе встречи Шерман подчеркнул твердую и постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России.

Заместитель госсекретаря представила обновленную информацию об американской помощи Украине, включая помощь в сфере безопасности, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и помощь в реализации долгосрочных инициатив.

"Шерман и Сеник также обсудили влияние войны, развязанной Россией, на глобальную продовольственную безопасность и заинтересованность Соединенных Штатов в доставке украинского зерна на международные рынки", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях российские СМИ сообщили, что Турция вместе с Россией и Украиной якобы согласовали дорожную карту вывоза зерна из Одессы. Но американское издание Bloomberg рассказало, что Украина не принимала в этом участия.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашали на переговоры по разблокированию экспорта зерна в Турции.

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