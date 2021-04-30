Заместителем госсекретаря США станет Виктория Нуланд: что о ней известно

Голосование состоялось по упрощенной процедуре. Ожидается, что Нуланд будет приведена к присяге уже в ближайшее время.

Кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США выдвинул американский президент Джо Байден еще в январе. Тогда в Белом доме отметили, что Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов.

Отметим, что у Виктории Нуланд больше 30 лет дипломатического опыта. Она работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.

Также эту персону очень не любят в России. Она в "черном списке" РФ, ей запрещен въезд в Россию.

В Украине она известна, как одно из официальных лиц, которые поддерживали украинцев в борьбе с Россией. В декабре 2013 года она посетила Евромайдан в Киеве и поддержала украинцев, стремящихся к изменениям.

Также Нуланд известна откровенной критиком внешней политики президента Дональда Трампа. В своих выступлениях она часто критиковала дружбу Трампа с Путиным и Россией.