Заступником держсекретаря США стане Вікторія Нуланд: що про неї відомо

Голосування відбулося за спрощеною процедурою. Очікується, що Нуланд буде приведена до присяги вже найближчим часом.

Кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника держсекретаря США висунув американський президент Джо Байден ще в січні. Тоді в Білому домі відзначили, що Нуланд володіє необхідним досвідом і зв'язками, щоб згуртувати світ навколо просування американських інтересів.

Зазначимо, що у Вікторії Нуланд понад 30 років дипломатичного досвіду. Вона працювала в адміністрації Обами на посаді помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Також цю персону дуже не люблять в Росії. Вона в "чорному списку" РФ, їй заборонений в'їзд до Росії.

В Україні вона відома, як одна з офіційних осіб, які підтримували українців у боротьбі з Росією. У грудні 2013 року вона відвідала Євромайдан у Києві та підтримала українців, які прагнуть змін.

Також Нуланд відома відвертою критиком зовнішньої політики президента Дональда Трампа. У своїх виступах вона часто критикувала дружбу Трампа з Путіним і Росією.