Заместитель министра образования подал в отставку

Фото: Егор Стадный (facebook.com j.stadny)

Стадный сообщил о своей отставке в соцсети

Заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что написал заявление о своей отставке. Это произошло после назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.

Об этом Стадный написал на своей странице в Facebook.

Стадный не назвал причин своего решения, лишь сообщил, что уже написал заявление об отставке.

"Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН", - добавил он.

Напомним, правительство назначило Шкарлета исполняющим министра образования после того, как профильный парламентский комитет не поддержал его кандидатуру на должность главы Минобразования. У нардепов появились вопросы к Шкарлету из-за его баллотирования в Черниговский областной совет от "Партии регионов". Шкарлет сменил на посту Любомиру Мандзий.

Назначение Шкарлета состоялось на сегодняшнем заседании Кабинета министра.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что в монобольшинстве не хватает голосов для назначения Шкарлета на должность министра образования.

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Автор: Дмитрий Левицкий