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Заступник міністра освіти подав у відставку

Новини » Політика     25.06.2020 - 20:48
Заступник міністра освіти подав у відставку
Фото: Єгор Стадний (facebook.com j.stadny)

Стадний повідомив про свою відставку у соцмережі

Заступник міністра освіти Єгор Стадний заявив, що написав заяву про свою відставку. Це відбулося після призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти.

Про це Стадний написав на своїй сторінці у Facebook.

Стадний не назвав причин свого рішення, лише повідомив, що вже написав заяву про відставку.

"Я дуже вдячний долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН", - додав він.

Нагадаємо, уряд призначив Шкарлета виконувачем міністра освіти після того, як профільний парламентський комітет не підтримав його кандидатуру на посаду глави Міносвіти. У нардепів виникли питання до Шкарлета через його балотування до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів". Шкарлет змінив на посаді Любомиру Мандзій.

Призначення Шкарлета відбулося на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністра.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що у монобільшості не вистачає голосів для призначення Шкарлета на посаду міністра освіти.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України отставкаМіносвітиЄгор Стадний
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