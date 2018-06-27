Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Заместитель госсекретаря США заявил о важности выполнения Киевом требований МВФ

НовостиПолитика    27.06.2018 - 17:39
Фото: международная конференция по вопросам реформ в Украине (twitter.com/VGroysman)
Фото: международная конференция по вопросам реформ в Украине (twitter.com/VGroysman)

Сегодня в Дании проходила международная конференция по вопросам реформ в Украине

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан подчеркнул важность выполнения украинским правительством требований Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, Салливан обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом антикоррупционные реформы, требования МВФ, энергетическую безопасность и гуманитарные вопросы.

Напомним, что сегодня, 27 июня, в Копенгагене (Дания) проходила международная конференция по вопросам реформ в Украине. В ходе конференции Салливан заявил, что Администрация президента США Дональна Трампа считает поддержку Украины важным вопросом.

Евросоюз должен готовиться к "наихудшим сценариям" в отношениях с США, - Туск Советник президента США Болтон и Лавров обсудили ситуацию в Украине
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, МВФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь