Заместитель госсекретаря США заявил о важности выполнения Киевом требований МВФ

Сегодня в Дании проходила международная конференция по вопросам реформ в Украине
Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан подчеркнул важность выполнения украинским правительством требований Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, Салливан обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом антикоррупционные реформы, требования МВФ, энергетическую безопасность и гуманитарные вопросы.
Напомним, что сегодня, 27 июня, в Копенгагене (Дания) проходила международная конференция по вопросам реформ в Украине. В ходе конференции Салливан заявил, что Администрация президента США Дональна Трампа считает поддержку Украины важным вопросом.