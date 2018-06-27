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Заступник держсекретаря США заявив про важливість виконання Києвом вимог МВФ

НовиниПолітика    27.06.2018 - 17:39
Фото: міжнародна конференція з питань реформ в Україні (twitter.com/VGroysman)
Фото: міжнародна конференція з питань реформ в Україні (twitter.com/VGroysman)

Сьогодні в Данії проходила міжнародна конференція з питань реформ в Україні

Заступник державного секретаря США Джон Салліван підкреслив важливість виконання українським урядом вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами прес-секретаря Держдепартаменту США Хізер Нойерт, Салліван обговорив з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом антикорупційні реформи, вимоги МВФ, енергетичну безпеку та гуманітарні питання.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, у Копенгагені (Данія) проходила міжнародна конференція з питань реформ в Україні. В ході конференції Салліван заявив, що Адміністрація президента США Дональна Трампа вважає підтримку України важливим питанням.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, МВФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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