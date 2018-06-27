Заступник держсекретаря США заявив про важливість виконання Києвом вимог МВФ

Сьогодні в Данії проходила міжнародна конференція з питань реформ в Україні
Заступник державного секретаря США Джон Салліван підкреслив важливість виконання українським урядом вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За словами прес-секретаря Держдепартаменту США Хізер Нойерт, Салліван обговорив з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом антикорупційні реформи, вимоги МВФ, енергетичну безпеку та гуманітарні питання.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, у Копенгагені (Данія) проходила міжнародна конференція з питань реформ в Україні. В ході конференції Салліван заявив, що Адміністрація президента США Дональна Трампа вважає підтримку України важливим питанням.