Заступник Генсека ООН прокоментувала так звані вибори в "ЛДНР"

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ООН підкреслює потребу повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України

Заступник Генсека ООН з політичних питань Розмарі ДиКарло заявила, що будь-які дії, вчиненні із порушенням конституції України, будуть також порушенням і Мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника Генсека ООН з політичних питань Розмарі ДиКарло.

"Як нам стало відомо, самопроголошені республіки у Донецьку та Луганську оголосили про проведення виборів 11 листопада, не зважаючи на заперечення з української сторони. Наскільки нам відомо, продовжується підготовка. Як нам відомо, планується окремі дві процедури для виборів "голів" та голів "рад".. Ми хочемо звернути увагу, що це питання регулюється Мінськими угодами і вони також розглядаються в рамках існуючих переговірних процедур. Ми хочемо звернути увагу, що будь-які дії, які вчинені із порушенням конституції України, будуть також порушенням Мінських угод… ООН підкреслює потребу повністю повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України…", - повідомила ДиКарло.

За її словами, ООН бажає забезпечити надання гуманітарної підтримки та моніторинг ситуації з дотриманням прав людини.

"Ми хочемо також звернути увагу на працю місії ОБСЄ, яка працює в надзвичайно важких умовах і повторити заклик до забезпечення свободи пересування місії. Вартість конфлікту для населення Донбасу зростає. ООН бажає забезпечити надання гуманітарної підтримки та моніторинг ситуації з дотриманням прав людини", - додала вона.

Нагадаємо, члени Ради безпеки ООН відхилили пропозицію Російської Федерації (РФ) запросити для участі в засіданні СБ по Україні представників "ДНР" і "ЛНР".