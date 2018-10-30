ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Заступник Генсека ООН прокоментувала так звані вибори в "ЛДНР"

Новини » Політика    30.10.2018 - 23:11
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

ООН підкреслює потребу повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України

Заступник Генсека ООН з політичних питань Розмарі ДиКарло заявила, що будь-які дії, вчиненні із порушенням конституції України, будуть також порушенням і Мінських угод.  Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника Генсека ООН з політичних питань Розмарі ДиКарло.

 "Як нам стало відомо, самопроголошені республіки у Донецьку та Луганську  оголосили про проведення виборів 11 листопада, не зважаючи на заперечення з української сторони. Наскільки нам відомо, продовжується підготовка. Як нам відомо, планується окремі дві процедури для виборів  "голів" та голів "рад".. Ми хочемо звернути увагу, що це питання регулюється Мінськими угодами і вони також розглядаються в рамках існуючих переговірних процедур. Ми хочемо звернути увагу, що будь-які дії, які вчинені із порушенням конституції України, будуть також порушенням Мінських угод… ООН підкреслює потребу повністю повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України…", - повідомила ДиКарло.

За її словами, ООН бажає забезпечити надання гуманітарної підтримки та моніторинг ситуації з дотриманням прав людини.

"Ми хочемо також звернути увагу на працю місії ОБСЄ, яка працює в надзвичайно важких умовах і повторити заклик до забезпечення свободи пересування місії. Вартість конфлікту для населення Донбасу зростає. ООН бажає забезпечити надання гуманітарної підтримки та моніторинг ситуації з дотриманням прав людини", - додала вона.

Нагадаємо, члени Ради безпеки ООН відхилили пропозицію Російської Федерації (РФ) запросити для участі в засіданні СБ по Україні представників "ДНР" і "ЛНР".

На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС Третина депутатів парламенту Вірменії висунула кандидатуру Пашиняна на пост прем'єр-міністра
Новини України ДонбасДНРвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся